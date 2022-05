Sargal Macky/ Khadidiatou Diallo, députée à l’Assemble nationale : « Macky Sall donne entière satisfaction à la demande sociale »

Lundi 23 Mai 2022 à 15:32

Khadidiatou Diallo, députée à l’Assemble nationale, ne tarit pas d’éloges à l'endroit du Président de la République, Macky Sall. De plus, elle se montre très satisfaite de l’initiative d’Aliou Dembourou Sow, qui a mobilisé l’ensemble des acteurs de l’élevage et autres responsables politiques au Grand Théâtre. La parlementaire, présente à la cérémonie Sargal Macky Sall, dit être dans les dispositions d’accompagner le Président Sall dans toutes ses actions. Pour elle, le Président Sall ne cesse de donner satisfaction dans plusieurs domaines et secteurs d’activités. Appréciant positivement la politique gouvernementale du Président, Khadidiatou Diallo indique qu’il essaie de faire de son mieux pour donner satisfaction à la demande sociale des populations.