‘’Scandale au cœur de la République’’ : Cheikh Oumar Hanne annonce une plainte contre Pape Alé Niang et Nafi Ngom Keïta Cheikh Oumar Hanne, ex-Directeur général du Coud, annonce deux plaintes contre l'ex-présidente de l'Ofnac, Nafi Ngom Keïta, et le journaliste Pape Alé Niang. L’actuel ministre de l’Enseignement supérieur soupçonne, en effet, l’ancienne vérificatrice générale de l’Ofnac, d’être derrière le livre ‘’Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud’’, dont la cérémonie de dédicace est prévue, ce samedi 2 février 2020. Selon "Vox Populi" qui donne l’information, Cheikh Oumar Hanne prévoit également un livre-réponse, pour apporter la réplique à Pape Alé Niang.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2020 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos