Scandale de la République: Oumar Badiane Président du Mouvement "Vision Républicaine" alerte le président macky sall

M. Le Président,



Le Ministre de l'économie et des finances a signé un arrêté hier pour nommer un ancien receveur des domaines de Louga de 2014 à 2018, qui s'est versé dans un scandale de boulimie foncière et qui vous combattait politiquement de toutes ses forces en utilisant les moyens de l' Etat.



Ce gars a été démasqué par le Mouvement Vision République,puis sanctionné administrativement et qui a pris sa retraite le 17 Avril dernier. Voilà qu'il vient d'être promu comme Président du Conseil d'Orientation à l'Observation de la qualité des services financiers( OQSF).



Une chose que vous ignorez et qui risque d'avoir un impact incommensurable sur la République vue l'actualité foncière du pays.

Nous tenons juste à vous rappeler que nous sommes un organe de veille et d'alerte pour la République.