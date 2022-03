Scandale du bateau d’engrais de 3,9 milliards FCfa: Rahul Chandra, le Directeur de Re-Energy enfonce Nancy Ndiaye !

L’affaire relative au détournement d’un bateau d’engrais dont la valeur est estimée à 3,9 milliards FCfa et qui secoue la société Transcontinentale Transit, continue de révéler ses secrets.



Un scandale dans lequel la directrice de Transcontinental Transit, Ndèye Nancy Niang, 50 ans, présumée responsable de la fraude, a mouillé plusieurs personnes, dont le célèbre promoteur de lutte, Aziz Ndiaye et son frère, Massata Ndiaye.



Le Turc Rahul Chandra, directeur de la société RE-Energy basée aux Émirats Arabes-Unis, qui parle de cette affaire, enfonce la directrice générale de Transcontinental Transit.



Interrogé par "L’Observateur", M. Chandra révèle que « Nancy et ses partenaires, ont falsifié des documents pour prendre possession de l’engrais et le vendre sans sa permission ».



Au cours des deux dernières années, M. Chandra déclare avoir effectué plusieurs visites à Dakar, pour négocier avec elle.