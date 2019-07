Scandale du gaz de 6 000 milliards de FCfa- Mamadou Lamine Diallo, mouvement Tekki : « Macky Sall persiste à violer la loi depuis 2012 » Le scandale du gaz au Sénégal devenu mondial depuis la vidéo de la BBC est ainsi un passage obligé pour imposer la bonne gouvernance des ressources naturelles pour éviter la malédiction des matières premières. Il a été déjà, signalé l’acquisition par la Mauritanie de l’achat d’un navire de 35 milliards auprès de la Chine pour surveiller la production gazière.

La paix que nous voulons passe par le respect de la loi et de la constitution par Macky Sall himself et par la justice pour le peuple. L’information est donnée par le président du Mouvement Tekki, dans le numéro 156 de sa rubrique Questekki du mardi 23 juillet 2019. Il précise que Macky Sall a persisté dans la violation de la loi dans cette affaire.



Dans la lettre de Mankoo Wattu Senegaal d’octobre 2016 signée par l’ancien ministre de Macky Sall, Malick Gakou de Guédiawaye, les questions posées au Président de la République sont restées sans réponse. Par exemple, relève-t-il, pourquoi le Cos Petrogaz apte à donner des leçons au peuple a caché au Comité National ITIE les 250 millions de dollars payés à Timis Corporation par BP en 2017 ? Alors que le transfert des parts de Timis Corporation à BP a été approuvé par le gouvernement par arrêté ministériel numéro 14912 en date du 17 août 2017.



6 000 milliards pour Franck Timis et ses amis



Selon la BBC, 6 000 milliards pour Franck Timis et ses amis provenant du gaz du peuple, alors que le peuple doit rembourser 7000 milliards de dettes, contractées par Macky Sall. « Ce scandale du gaz à y regarder de près est franchement inacceptable. El Hadj Kassé de BBY ne va pas me contredire, on a toujours raison de se révolter. Selon les chiffres du gouvernement, la dette publique s’élève à près de 7000 milliards de francs et le service annuel à 863 milliards de nos francs », a signalé l’économiste.



D’après lui, tout le monde sait que cette dette est lourde, puisqu’elle ne génère pas la croissance nécessaire pour créer des emplois et augmenter les recettes fiscales. « Alors pourquoi, devons-nous accepter, au nom d’un principe imaginaire de défense des investisseurs étrangers, (Franck Timis n’en est pas un), que cet aventurier irrespectueux de notre peuple se partage à partir de notre gaz naturel plus de 6150 milliards avec ses amis sans doute. Pourquoi il a fallu le reportage de la BBC pour que le gouvernement admette le paiement déjà de 150 milliards à Timis en 2017 ? », s’interroge-t-il.



Mamadou Lamine Diallo persiste dans ses interrogations et se demande pourquoi des membres de Mankoo Wattu de 2016 qui ont dénoncé et marché contre ce scandale ferment les yeux sur les 150 milliards et vont dialoguer avec Macky Sall sans même, le préalable du respect des libertés?



Guy Marius Sagna en prison, ainsi que Khalifa Sall



Famara Ibrahima Sagna, révèle-t-il, a l’expérience ministérielle des mines et de l’énergie, de l’intérieur et des finances et des tractations pour former des majorités élargies. La répétition de l’histoire est soit une tragédie ou une comédie. A son âge, il ne mérite ni l’une, ni l’autre. « Lui qui connaît la loi et son importance pour la paix et la sécurité ne devrait pas accepter d’aider un Président qui viole son serment constitutionnel », conclut-il.

Leral



