Scandale du lait contaminé : le PDG de Lactalis sort de silence, des centaines de plaintes tombent sur sa tête

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Janvier 2018 à 14:11 | | 0 commentaire(s)|

Sortant de son silence, le PDG de Lactalis Emmanuel Besnier a promis d'indemniser "toutes les familles qui ont subi un préjudice" en raison d'une contamination à la salmonelle de produits du géant français du lait.



Le discret président du groupe Lactalis Emmanuel Besnier, silencieux depuis le début de l'affaire des lots de poudre de lait pour bébé contaminés par des salmonelles, s’est enfin exprimé. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche publiée le 14 janvier, il se défend de tout manquement et promet d'indemniser "toutes les familles qui ont subi un préjudice".



Il assure également faire "le maximum" pour régler la situation et comprendre ce qui s'est passé afin de pouvoir "tirer les leçons de cette crise", qui a entraîné la contamination de 37 nourrissons en France, un en Espagne, avec un cas en cours de confirmation en Grèce.

"C'est notre responsabilité. Je l'assume"



Emmanuel Besnier affirme avoir eu avant tout à l'esprit les conséquences de cette crise sanitaire pour les consommateurs, "des bébés de moins de six mois", a-t-il rappelé : "C'est pour nous, pour moi, une très grande inquiétude".



"Notre métier, c'est de mettre des produits sains sur le marché. Si cela n’a pas été le cas, c’est notre responsabilité. Je l'assume", déclare-t-il, tout en précisant ne pas avoir eu "d'informations sur de possibles contaminations avant le 1er décembre".



Le président de Lactalis ajoute également qu'"à aucun moment, il n'y a eu une intention de cacher les choses", même s'il reconnaît "qu'il manquait cinq lots dans le premier fichier" transmis aux autorités, mais "cela a été corrigé dès le lendemain".







83 pays dont le Sénégal concernés



Après la rencontre vendredi à Bercy entre Emmanuel Besnier et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, le groupe Lactalis avait ordonné la reprise de tous les lots de lait infantile produits dans son usine de Craon, en Mayenne, élargissant encore les rappels successifs lancés depuis début décembre.



Ce rappel concerne plus de 12 millions de boîtes dans 83 pays dont le Sénégal et Emmanuel Besnier n'a précisé ni le montant des indemnisations envisagées, ni le coût total de l'opération.



Des traces de salmonelles avaient été identifiées dans l'environnement en août et en novembre 2017 dans le cadre de contrôles réguliers, mais en l'absence "d'éléments montrant que (les) produits étaient touchés", le groupe déclare avoir suivi les procédures, avec un renforcement des nettoyages et des contrôles.



"Mais nous allons tirer les leçons de cette crise et rebâtir un plan de contrôle sanitaire encore plus strict, en concertation avec les autorités", précise Emmanuel Besnier.



Des centaines de plaintes dans toute la France.



Des "centaines" de parents de nourrissons ont porté plainte dans toute la France contre l'industriel Lactalis, pour avoir commercialisé du lait contaminé par la salmonelle, a annoncé vendredi l'association qui défend les victimes.



"J'ai porté plainte. Des centaines d'autres familles ont d'ores et déjà porté plainte à travers la France", a dit le président de l'Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles, Quentin Guillemain, lors d'une conférence de presse à Paris.



"Plusieurs centaines [d'autres familles] souhaitent porter plainte, et le feront dans les jours à venir" après avoir acheté les lots de lait ayant fait l'objet de rappel, a-t-il ajouté.



Le bilan de Santé publique France fait état, à ce jour, de 35 nourrissons atteints de salmonellose et ayant consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile de l'usine Lactalis incriminée.



Leral.net avec France24

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook