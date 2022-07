Scandale foncier: Le programme des 100.000 logements, éclaboussé Le projet 100 000 logements est secoué par une vaste escroquerie autour de 9 hectares à Rufisque. Il s’agit, selon "Libération", de signatures et de cachets de notaires falsifiés. Le nommé Aliou Dièye, 63 ans, a été arrêté par la Sûreté urbaine de Dakar, pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux mais aussi escroquerie.

Aliou Dièye a été interpellé dans le cabinet de Me Ndèye Aminata Diop lors de la cession du terrain. Son complice, le promoteur immobilier Babacar Diagne, est activement recherché. Il a été interpellé suite à une dénonciation de la notaire Me Ndèye Aminata Diop qui avait informé les éléments de la Sûreté urbaine, que des individus se sont présentés à son cabinet pour procéder à la cession d’un bien immobilier.



Le terrain inscrit sur le titre foncier 3257/R d’une contenance superficielle de 9 ha 10 a 78 ca sis à Rufisque Cadan, dans la commune de Yenne, devait abriter le programme des 100 000 logements.



Le retraité Karrel Sow, domicilié à Fass Delorme et qui se dit propriétaire dudit terrain, avait conclu une vente avec Babacar Diagne (en fuite), moyennant la somme d’1,7 milliard FCfa.



Les signatures de Mes Aissatou Guèye et de Jean Paul Sarr ainsi que les statuts des sociétés « Carrefour prestige immobilier Sarl », ont été falisfiés pour la transaction.







