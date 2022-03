Scandale sexuel : 30 vidéos pornographique de jeunes mbourois secouent la Petite Côte

Tout est parti d’une histoire de challenge. En effet, des élèves âgés de 18 à 21 ans, provenant de différents établissements de Mbour suscitent, un séisme émotionnel dans la capitale de la Petite Côte. Tout a commencé par une fuite sur les réseaux sociaux, d’une trentaine de vidéos à caractère pornographique. On y voit des élèves s’adonner à cœur joie à toutes sortes d’expériences sexuelles.



L’on se croirait dans des films X. Le plus intrigant dans ce scandale, c’est qu’ils se filmaient entre eux durant leurs ébats sexuels. Plus grave, les filles, de très jeunes filles, montrent des positions qui poussent à se poser des questions sur la nature de leur comportement. Les parents sont inquiets, car chacun prie pour que sa fille ou son fils ne soit pas dans le coup, informe "La Tribune".



Une chose est certaine, ces vidéos lancées dans leurs différents groupes WhatsApp sous forme de challenge, démontrent à suffisance l’immaturité des ces jeunes , mais également une maturité sexuelle de grande envergure. En tout cas, l’âge de ces filles et garçons fait froid dans le dos.











Buzzsenegal