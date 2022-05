Scandale sexuel à Dubaï / Rangou: "je ne mange pas de caca"

Le débat sur le scandale sexuel qui secoue le monde est loin de connaître son épilogue. Rangou, une Sénégalaise citée dans cette horrible affaire, est sortie du silence pour apporter des éclaircissements.



Tout d’abord je suis une influenceuse et c’est mon travail qui me permet de me rendre à Dubai et avoir un iPhone 13 pro max contrairement à ce que vous pensez. Juste un conseil mes abonnés : bossez dur. Rien n'est facile sur cette terre, mais une chose est sûre, je mange pas de caca ", a-t-elle déclaré sur ses réseaux sociaux.