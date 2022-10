Secrets d’Etat fuités: Les taupes et traitres de la République doivent être débusquées et matées

Depuis un certain temps, rien n’est plus un secret. Au plus fort retranchement de l’Etat et de ses démembrements, tout ce qui se décide sera connu dès le lendemain. Plus de secret d’Etat. Et, il semble que des monstres et des insoumis travaillent à déstabiliser le pays. Donc, rien ne doit être décalé pour traquer, débusquer les traîtres et les mater s’il le faut. Personne ne comprend comment en un laps de temps, des documents estampillés confidentiels se retrouvent sur l’espace public.



D’abord, c’est le cas sur la cession du foncier de l’ESEA, ayant fuité entre le bureau du gouverneur et le destinataire final. Tout cela, entre vendredi et lundi. Pas de sanction... Ensuite, découvre-t-on, un marché estampillé, « Secret défense » fuite sans fautif. Alors que, les potentiels détenteurs sont identifiables. Maintenant, un télégram radio de la Police fuite. Certainement, ce sera demain, l’armée et la gendarmerie.



Ainsi, le contrat d’armement, la cession du foncier de l’Essea et l’alerte des forces de l’ordre sur les précautions à prendre, suite à une éventuelle audition du leader de Pastef, Ousmane Sonko dans l’affaire l’opposant Adji Sarr attestent que la stabilité du pays est gravement menacée. Et si rien n’est fait, le pays va brusquement vers un chaos regrettable. Alors que, le pays a besoin présentement de calme, de paix et de sérénité. Et pour ce faire, il est plus qu’urgent de mettre un trait aux agissements des taupes et traitres de la République. Sinon...