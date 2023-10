Secteur de la ferraille : Les acteurs fustigent l'interdiction de l'exportation d'Aluminium

L'interdiction de l'exportation de l'aluminium au Sénégal, édictée par le gouvernement, suscite de vives inquiétudes parmi les acteurs du secteur de la ferraille. Cette décision, prise via un décret, pourrait potentiellement mettre plus de 100 000 ferrailleurs au chômage. L'Association Nationale des Acteurs de ce secteur dénonce fermement cette mesure, qu'elle considère comme une volonté politique mettant en péril l'ensemble de l'industrie de la ferraille. Les membres de l'association ont tenu une conférence de presse ce week-end à Keur Massar pour exhorter l'État à revoir ce décret. Pour plus de détails, regardez la vidéo ci-dessus.