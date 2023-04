Secteur moderne : La masse salariale hausse de 0,6% au 4e trimestre 2022

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information indique que cet accroissement fait suite à l’augmentation de la masse salariale dans les secteurs du commerce (+4,5%) et de l’industrie (+0,9%).



Toutefois, la même source fait savoir qu’il est noté une baisse de la masse salariale dans le secteur de la construction (-3,2%), et des services (-0,1%).



L'augmentation de la masse salariale dans le secteur de l'industrie est essentiellement due à la hausse des rémunérations dans tous ses sous-secteurs, sauf dans les activités de fabrication où la masse salariale a diminué de 3,4% sur la même période.



Dans les services, la baisse de la masse salariale est consécutive, principalement, à sa diminution dans les sous-secteurs des activités artistiques, sportives et créatives (-18,1%), des activités de services de soutien de bureau (-14,2%) et de l’enseignement (-13,8%).



