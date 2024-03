Secteur primaire: L'intersyndicale des travailleurs va décréter un mot d'ordre de grève générale, lundi prochain

La sortie du ministre de la fonction publique et de la rationalisation du secteur public hier n'a pas plus l'intersyndicale. Le ministre Galo Ba a annoncé, lors de la rencontre interministérielle dirigée par le premier ministre Amadou Ba que "les engagements signés à travers les protocoles d'accord avec les organisations syndicales sont respectés a 95%.



Dans un communiqué, l'intersyndicale estime que ses allégations sont fausses. "Nous "intersyndicale" estimons que nous ne sommes pas concernés par cette sortie du ministre"déclare le coordinateur de l'intersyndicale. "Nous estimons que l'Etat est dans le dilatoire et essaie de gagner du temps pour ne pas concrétiser son engagement", déplore l'intersyndicale.



A retenir, plus de 5 réunions ont été organisées et des observations en plus finir sont mises en exergue et le document est tout le retourné pour correction. Face à cette situation l'intersyndicale estime que l'Etat est en train de gagner du temps. Alors, ils vont prendre leur responsabilité et passer à la vitesse supérieure lundi prochain.