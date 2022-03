Secteur tertiaire : l’activité a progressé de 2,9% au 4e trimestre 2021

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), sur un an, un accroissement de 1,4% de l’activité du secteur est noté au quatrième trimestre 2021, soutenu par les services d’information et communication (+15,3%), le commerce (+3,4%), l’hébergement et la restauration (+24,5%), les « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+48,6%) et les activités immobilières (+4,7%). En cumul sur l’année 2021, la croissance du secteur tertiaire est ressortie à 6,0%, tirée par les performances de l’« information et communication » (+28,6%), du commerce (+4,2%), des activités immobilières (+4,1%), des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+63,8%) et du transport (+4,6%).



Au quatrième trimestre 2021, l’activité de négoce s’est renforcée de 2,9%, en variation trimestrielle, malgré la hausse des cours mondiaux des produits de base et les difficultés dans les chaines d’approvisionnement. Cette bonne tenue du commerce est soutenue par les ventes en détail (+3,2%) et de véhicules (+1,3%). Pour sa part, la performance du commerce de détail est liée aux ventes de carburant (+4,9%), à la faveur de la reprise globale de l’économie.



Quant à l’activité de transport, elle s’est bonifiée de 4,4% entre le troisième et le quatrième trimestre de 2021. Cette performance est attribuable, essentiellement, au transport routier (+9,7%) et à l’entreposage et activités auxiliaires des transports (+4,9%).

Au quatrième trimestre 2021, l’activité de la branche « information et communication » a connu un renforcement de 7,0%, en rythme trimestriel, soutenu essentiellement par les autres activités d’information et de communication (+58,3%).



Adou Faye





Au quatrième trimestre 2021, le secteur tertiaire a progressé de 2,9% en rythme trimestriel, à la faveur des « activité spécialisées, scientifiques et techniques » (+11,7%), du commerce (+2,9%), des services d’information et de communication (+7,0%), du transport (+4,4%), des « activités de services, de soutien et de bureau » (+4,2%) et de l’« hébergement et restauration » (+4,1%).Source : https://www.lejecos.com/Secteur-tertiaire-L-activi...