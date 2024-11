Section Enquêtes économiques de l’Ena : Les sortants se désolent d’attendre leurs affectations depuis 5 mois

Depuis 5 mois, les sortants de l’Ena section Enquêtes économiques attendent leurs affectations et ne savent plus à quel saint se vouer. Aucune information venant du Directeur du Commerce intérieur, encore moins, du ministre du Commerce et de l'Industrie.







Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2024 à 23:59 | | 0 commentaire(s)|



D’après la source, c'est la seule section de l'Ecole nationale d'administration où les sortants ont fait cinq mois sans affectation,, ce qui représente une perte pour l’Ena au moment où l'administration du commerce a besoin de ces gens-là, pour l'application des mesures de baisse des denrées de grande consommation.



Ainsi, la source précise que les sortants n'ont aucune information fiable venant des autorités du commerce, concernant leurs affectations.