Sécurisation des périmètres ferroviaires en période de magal : Les assurances du superviseur de la gare de Touba

La reprise du terrain est survenue à Touba dans un contexte particulier, à savoir le magal, événement religieux qui draine des milieux de pèlerins. Mais, selon Babacar Gaye, superviseur de la garde de la ville sainte, toutes les dispositions ont été prises pour relever les défis sécuritaires dans l’emprise du train. « Les périmètres ferroviaires et […] La reprise du terrain est survenue à Touba dans un contexte particulier, à savoir le magal, événement religieux qui draine des milieux de pèlerins. Mais, selon Babacar Gaye, superviseur de la garde de la ville sainte, toutes les dispositions ont été prises pour relever les défis sécuritaires dans l’emprise du train. « Les périmètres ferroviaires et passages à niveau clandestins et réguliers seront très bien sécurisés », a-t-il notamment rassuré, admettant, tout de même, que les populations riveraines ont un peu perdu la notion des rails. Et, au-delà des bénévoles, il a annoncé que les services travaillent en parfaite collaboration avec les forces de sécurité. « L’ordre de mouvement des trains a été transmis aux différents commissaires et commandants de brigade concernés, ces derniers vont nous appuyer sur la couverture de ce périmètre ferroviaire à Touba et dans les autres gares à fortes affluences », a-t-il ajouté. Il rappelle que pas moins de dix rotations, pendant la nuit et en plein jour, ont été effectuées en amont en guise de test. « Tout cela nous permettra de bien gérer la situation lors du Magal », a enfin souligné Babacar Gaye. Salla GUEYE (Envoyé spécial)



