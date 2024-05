Sécurité : ’’African Lion 2024’’, un exercice militaire international lancé à Dodji, dans la région de louga

‘’African Lion 2024’’, entamé lundi, est un exercice interarmées et multinational qui a pour objectif de renforcer les capacités communes de défense des armées pour contrer les menaces internationales et les organisations extrémistes violentes’’, a indiqué la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



Dans un communiqué rendu public mardi, la DIRPA assure que plus de 900 militaires américains, hollandais et sénégalais prennent part à cette manœuvre militaire à Dodji, dans la région de Louga.



Elle signale que d’autres pays et organisations régionales sont représentés en qualité d’observateurs de cet exercice destiné à améliorer l’interopérabilité des forces armées des pays partenaires.



L’édition 2024 de ces manœuvres militaires est simultanément organisée au Sénégal, au Ghana, au Maroc et en Tunisie, rapporte le communiqué parvenu à l’Agence de presse sénégalaise.