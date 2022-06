Sécurité : La gendarmerie active le numéro d’urgence «123 »

La Gendarmerie nationale du Sénégal informe le public de la mise en service d’un nouveau numéro d’appel « 123 ». Il sera utilisé pour contacter le centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie en charge de la coordination des interventions, renseigne Rewmi.



La gendarmerie informe que c’est un numéro « facile à retenir » pour permettre au public l’accès au service en tout temps et en toutes circonstances. Ce numéro est disponible au même titre que 800 00 20 20. A noter que les appels sont gratuits et ne nécessitent pas de frais.



La Gendarmerie nationale invite le public à s’approprier ces numéros d’appel et en faire un bon usage pour optimiser la collaboration avec les forces de sécurité.