Sécurité-Médina Gounass : Des disciples de Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ dénoncent des mesures étouffantes du vendredi Le cadre d'échanges et d'organisation des disciples de Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ, tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué reçu à «L’As », il relate qu’après la « lâche et honteuse » attaque du cortège de son Khalife général, Thierno Ahmadou Tidiane Bâ (RTA), Médina Gounass et sa population font aujourd'hui, l'objet d'un blocus systématique tous les vendredis.

Ces disciples dénoncent « une honte et une insulte à toute la Oumma islamique, dans un pays où l'Islam occupe une place importante ». Car c’est un blocus imposé, d’après ces disciples de Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ, par les forces de l'ordre, ce qui entraîne que les fidèles musulmans de la ville sainte ne peuvent plus pratiquer librement leur culte, particulièrement pour la plus symbolique des prières, celle du vendredi.



Ces vendredis qui dans le monde musulman riment avec dévotion, pardon, recueillement et ferveur, sont aujourd'hui, dénoncent-ils, des journées noires, pleines de tension, où les cœurs et les esprits des fidèles s'échauffent, faute du respect minimal que les forces de défense et de sécurité, quoique dans leur mission de maintien de l'ordre, manquent de montrer aux populations de Médina Gounass.



Et selon nos confrères, c’est pourquoi le cadre invite les autorités à revoir leur dispositif de contrôle, afin que la stigmatisation et la provocation cessent et d'éviter des réactions incontrôlées.



Ils ont en outre interpellé le Haut Commandant de la Gendarmerie et les autorités gouvernementales, à prendre des mesures appropriées pour permettre aux fidèles de vaquer à leurs occupations et de pratiquer leur foi sans entrave, avant que la situation ne bascule dans des dimensions inconnues.



