Sécurité des Ministères: La Gendarmerie se retire, la police prend le relais La Gendarmerie nationale a décidé de retirer ses hommes qui étaient chargés de gérer la sécurité dans les ministères pour les redéployer dans les casernes et les autres territoires de l’intérieur du pays.

Le Général Moussa Fall comme Haut Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire a décidé de donner une nouvelle orientation à la gendarmerie nationale.



Pour mener à bien sa mission, il a pris la décision de retirer ses hommes des différents ministères afin de mieux les redéployer dans les casernes et à l’intérieur du pays. Une maréchaussée dont les principales vocations sont de veiller à la sûreté publique et d’assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois et règlements. Elle assure aussi la sûreté des campagnes et des grandes routes.



C’est ainsi que tous les gendarmes qui avaient en charge la gestion sécuritaire des différents ministères ont été relevés pour laisser les postes au profit des hommes du Général de la police, Bocar Yague. Ces flics sont désormais chargés de veiller à la sécurité de ces institutions des bâtiments et édifices de la république.



Depuis la semaine dernière, les gendarmes sont entrain de plier bagage au profit des policiers qui commencent à prendre leurs marques dans les ministères.



L’arrivée des policiers dans les ministères est aussi une continuité dans leurs missions de sécurité publique. Car ces derniers se sont toujours chargés de la sécurité des chancelleries et des institutions financières.

