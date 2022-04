Sécurité : les efforts d’acquisition de moyens de lutte contre le crime "seront maintenus et renforcés’’, assure Macky Sall Le président de la République, Macky Sall, a assuré dimanche que les efforts portant sur l’acquisition de nouveaux moyens de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée "seront maintenus et renforcés", parallèlement aux initiatives visant "l’amélioration constante des conditions d’existence de nos soldats, l’efficacité opérationnelle de leurs missions et la quiétude de leurs familles". APS

"Les hommes et femmes qui ont choisi le métier des armes pour défendre les intérêts vitaux de la nation, au péril de leur vie, méritent notre soutien et notre gratitude. C’est pourquoi je tiens à l’amélioration constante des conditions d’existence de nos soldats, l’efficacité opérationnelle de leurs missions et la quiétude de leurs familles", a-t-il dit.



Macky Sall prononçait un discours radiotélévisé à la nation, à l’occasion du 62e anniversaire de l’accession du Sénégal à l’indépendance, une fête dont le thème porte cette année sur : "Forces de défense et de sécurité et résilience nationale".



"Dans un contexte mondial agité et incertain, qui s’ajoute à la profonde crise sanitaire et économique née de la pandémie COVID-19, ce thème nous invite à persévérer dans nos efforts individuels et collectifs face aux épreuves de notre temps", a souligné le chef de l’Etat.



"Nos Forces de défense et de sécurité, faisant corps et âme avec la nation, ont contribué de façon remarquable à la mise en œuvre de notre stratégie de riposte sanitaire et socio-économique, en plus de l’exécution des mesures régaliennes", s’est félicité Macky Sall.

De même, "devant la montée des périls et la complexité des menaces, le programme de renforcement des capacités opérationnelles de notre armée se poursuit, afin que nos Forces de défense et de sécurité soient prêtes, en tout temps et en tout lieu, à assurer leur mission de défense du territoire national", a-t-il indiqué.



Il a annoncé qu’en outre, "12 nouveaux escadrons de gendarmerie, 11 commissariats de sécurité publique et 3 postes avancés aux frontières ont été créés, en plus de l’acquisition de nouveaux moyens de lutte contre la grande délinquance et la criminalité organisée".



"Ces efforts, parmi d’autres, seront maintenus et renforcés", a promis le chef de l’Etat.



