Sécurité maritime-Zone G: lancement des opérations de patrouille contre les activités illicites en mer Le contre-amiral Abdou Sène, chef d’état-major de la Marine nationale, a procédé, mardi, au lancement de la deuxième édition des patrouilles maritimes en conjointes de la zone G dans le cadre de l’opérationnalisation de l’architecture de sureté et de sécurité maritimes du golfe de Guinée.

« Cette activité est relative à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des vols, à main armée à l’encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l’Ouest et du Centre’’, a-t-il déclaré.



L’APS qui partage l’info renseigne que ces patrouilles qui se tiennent dans le cadre de l’opérationnalisation de l’architecture de sureté et de sécurité maritimes du Golfe de Guinée vont se poursuivre jusqu’au 1er mai. La zone G regroupe le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée Bissau et le Sénégal.



« La marine nationale sénégalaise mettra en œuvre deux unités navales qui seront déployées dans les eaux gambiennes et bissau-guinéennes (…)’’, a expliqué le chef d’état-major de la Marine nationale.



Le chef d’état-major de la Marine gambienne et celui de la Guinée-Bissau ainsi que le commandant des Garde-côtes du Cap-Vert, le directeur du centre régional chargé de la sécurité maritime en Afrique de l’Ouest et le représentant de l’Office des Nations unis contre la drogue et le crime ont pris part à ce lancement.



