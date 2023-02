Sécurité routière et enjeux économiques: Fatoumata GUEYE DIOUF Macky 2012 à la rencontre des acteurs de Thiès. Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

Sensibiliser les transporteurs de la région de Thiès sur la sécurité routière et ces enjeux économiques, tel est l'objectif de l'atelier d'échange et de partage initié par la coalition Macky 2012, hier, dans la région de Thiès. Selon la Coordonnatrice Mme Fatoumata GUEYE DIOUF, il est possible qu'au Sénégal qu'on ait zéro accident. Il suffit de revoir le parc automobile, les comportements de certains chauffeurs entre autres. Par ailleurs à quelques mois de la présidentielle, la coalition Macky 2012 estime que pour le rayonnement et la stabilité du pays, les Sénégalais doivent réélire le Président Macky Sall.



Nous l’écoutons au micro de Mounirou Mbengue

