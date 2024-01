Sédhiou: Fille de 15 ans battue à mort et enterrée clandestines par ses parents: les révélations de l'enquête

On en sait un peu plus sur l’affaire de la fille battue à mort par ses parents et inhumée en cachette dans un village de Sédhiou. Seneweb avait révélé ce drame, indiquant que les parents de la victime ont été arrêtés et la dépouille exhumée.



Dans son édition de ce lundi, Libération a donné plus de détails. Le journal rapporte que les suspects, L. Danfa et F. Badji, placés en garde à vue à la gendarmerie de Goudomp, seront déférés au parquet ce lundi. La victime, A. Danfa, 15 ans, était élève en classe de 5e, lit-on dans Seneweb.



Le journal précise que les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 janvier à Pontadoss, un village de la commune de Kaour, dans la région de Sédhiou. Il ajoute que A. Danfa a succombé à ses blessures lors de son évacuation du poste de santé du camp militaire de Goudomp à celui du village de Fanda, dans la région de Ziguinchor.



Rappelons que les suspects reprochaient à leur fille de s’être rendue, sans leur aval, à une soirée dansante organisée la nuit du drame.

