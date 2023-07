Sédhiou-Passeports diplomatiques, billets pour la Mecque : Des imams sermonnent Macky Sall pour ses promesses non tenues Des religieux musulmans de Sédhiou dénoncent la tenue de promesses que leur avait faites le Président Macky Sall. Entre autres, ils lui rappellent les passeports diplomatiques, les billets pour la Mecque ou encore des daaras modernes. Ils ont également déploré l’absence des autorités administratives à leur assemblée générale

Des guides religieux musulmans du Pakao sont en colère. Ils dénoncent des promesses non tenues du Président Macky Sall et s’insurgent contre l’absence des autorités exécutives locales à leur assemblée générale de renouvellement du bureau tenue le week-end passé.



«Il y a eu des promesses qui ne sont pas tenues. On nous a promis des passeports diplomatiques, des billets de pèlerinage à la Mecque, des daaras modernes dans tous les trois départements, mais on ne parle plus de ce projet», déplore leur président.



A la tête de cette association depuis 2010, Elhadji Morikéba Touré interpelle le chef de l’Etat :

«Nous invitons l’Etat du Sénégal, à travers le Président Macky Sall, à respecter ses promesses. Le respect de la parole donnée est sacré. C’est ce qui fait l’homme.»

Se sentant écartés des instances de prise de décision, ces religieux souhaitent être associés aux rencontres du Comité régional de développement (Crd). «En tant que guides, tout ce qui concerne l’éducation, l’enseignement, l’agriculture nous concerne directement», a insisté M. Touré, qui rappelle le «rôle central» qu’ils jouent dans l’exploitation de la terre.



«La majorité des chefs religieux de la région de Sédhiou évoluent dans l’agriculture et sont de gros producteurs», a-t-il souligné.



Des autorités administratives locales ont brillé par leur absence à cette assemblée générale de renouvellement du bureau tenue ce samedi à la Chambre des métiers. Ce que dénoncent ces marabouts du Pakao.



«J’ai personnellement effectué le déplacement à la gouvernance. On m’a rassuré que des dispositions seront prises mais, hélas, rien a été fait. Personne n’a représenté l’Administration. Cela est une grande première depuis la naissance de la région. Ni les adjoints ni les préfets n’ont daigné faire le déplacement. Les gouverneurs Cheikh Kane Niane, Elhadji Ange Faye et Habib Léon Ndiaye ont tous présidé nos réunions», renseigne le marabout de Pakao Tourékounda.

Engagés, à jouer pleinement leur rôle de régulateurs sociaux, ces guides religieux, très en colère, appellent à «plus de considération» à leur égard.

