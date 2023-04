Sédhiou : des femmes utilisent le tabac dans leur vagin pour procréer

Dans le sud du Sénégal, plus précisément dans la région de Sédhiou, beaucoup de femmes utilisent le tabac à des fins différentes. Une tradipraticienne, arborant un grand boubou de voile multicolore, Khady Faty, soigne des femmes qui n’arrivent pas à faire des enfants, à l’aide du tabac, révèle Senenews.



« Depuis plus de 10 ans, je soigne des femmes qui ont un problème pour procréer. Le tabac est un produit très efficace dans ce traitement. Il nettoie le bas-ventre, en faisant sortir toutes les saletés qui s’y trouvent et permet une fécondation rapide », fait-elle savoir avec fierté, dans les colonnes de Enquête.



Quand une femme, en état de grossesse, utilise ce produit, poursuit-elle, il facilite son accouchement. Concernant le nombre de fois et l’heure d’utilisation, elle répond qu’en général, il est utilisé dans l’après-midi ou la nuit et une seule fois par jour. Parce que, explique-t-elle, dès qu’on le met dans le vagin, la personne a automatiquement envie de dormir.



Également, l’utilisation du tabac, assure-t-on dans la région, a permis à certaines femmes de faire des enfants.





« Je me suis mariée. Après dix ans de traitements dans différents hôpitaux, je n’ai pas pu concevoir. Lorsqu’on m’a conseillé le tabac, au début, j’ai refusé. Mais heureusement, ma mère a su me convaincre. Quand je mettais le produit, à mon réveil, je voyais qu’un liquide jaunâtre était sorti de mes parties intimes. Quelques mois plus tard, j’ai senti un changement de mon corps. Je me suis rendue à l’hôpital où la sage-femme m’a fait savoir que j’étais enceinte », raconte une autre femme vivant à Bounkiling, un des départements de la région de Sédhiou.



Toutefois, souligne-t-on, on ne doit pas avoir de rapports sexuels, le jour où on utilise le tabac. De même, une femme désirant avoir un enfant et qui couche quotidiennement avec son mari ne doit pas utiliser le produit. Également, on reconnait volontiers que le tabac donne la diarrhée, fait vomir et donne des vertiges.



Selon des spécialistes, l’utilisation du tabac est suicidaire



D’après une enquête réalisée par des journalistes de SciDev.net, des spécialistes révèlent que l’utilisation du tabac dans le vagin crée souvent des ulcérations qui, en se cicatrisant, rétrécissent le vagin, le rendent dur et peuvent aller jusqu’à le refermer totalement. Pire, poursuivent les spécialistes, il arrive même que l’écoulement normal des règles devienne impossible.



Selon eux, ces risques devraient être plus élevés chez les femmes qui mettent directement le tabac au contact de leur muqueuse vaginale et cervicale. Car, disent-ils, cette zone est très sensible et l’agresser avec un produit composé de tabac et de soude, c’est carrément suicidaire.



Dans la même logique, les spécialistes révèlent que le lien entre l’utilisation du tabac et le cancer du col de l’utérus est tout à fait plausible.