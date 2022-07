Sédhiou et Bounkiling : le résumé de la dixième étape de la tournée nationale de la Grande Coalition Wallu Sénégal Pour la dixième journée de sa tournée nationale, ce 23 Juillet 2022, la délégation de la grande coalition Wallu Sénégal a été en caravane dans la zone Sud. Sedhiou et Bounkiling ont été les étapes de leur tournée nationale

Etape Sédhiou

En début de journée, la délégation conduite par Mamadou Lamine Thiam, Directeur de Campagne et Mamadou Lamine Diallo, le Coordonnateur de la coalition s'est rendue à Sédhiou, un département sous bannière Yewwi Askan Wi. Une foule immense a accueilli la délégation et a sillonné la ville de Sédhiou à travers une caravane. Les candidats investis, Ayib Daffé ( Yewwi Askan Wi) et Nafi Fofana (Wallu Sénégal) ont fait une vraie démonstration de force, malgré la pluie.



Etape Bounkiling

La caravane a ensuite pris le chemin du département de Bounkiling (qui est sous pavillon Wallu Sénégal)

Arrivée à Diaroumé, la délégation est passée saluer la famille de feu Mamadou Lamine Dramé, un compagnon fidèle au Président Abdoulaye Wade, un homme qui a passé toute sa vie à servir le PDS et sa communauté. Une occasion de lui rendre hommage et de prier pour le repos de son âme en paix.



À Bounkiling, la délégation s'est d'abord rendue chez monsieur le maire Lamine Faty, la tête de liste départementale pour présenter des condoléances à la famille suite au décès de sa grand-mère. Puis, elle a été conduite au lieu du rassemblement où une forte mobilisation les a reçus sous la houlette des candidats, en l'occurrence monsieur le maire Lamine Faty (Wallu Sénégal) et Khady Gueye ( Yewwi Askan Wi).



Aussitôt, la candidate Khady Gueye s'est exprimée pour saluer la délégation et magnifier la visite.



Ensuite, Lamine Faty, a pris la parole pour remercier la délégation et rendre hommage au Président Abdoulaye Wade, lui qui a érigé Bounkiling en département. Il fait savoir que l'accession de Macky Sall au pouvoir est la cause du malheur au Sénégal. Il a aussi dénoncé la libération par le procureur du jeune de l'APR qui avait tiré des balles réelles sur deux militants de l'inter-coalition à Bounkiling. Pour lui, il est déplorable que ce crime soit resté impuni.

Il a dénoncé le fait, qu'au vu de tous, Macky Sall et son gouvernement continuent de s'acharner sur Karim Wade et Khalifa Sall qui, ont simplement été victimes de mensonges d'Etat. C'est pourquoi, les populations doivent se mobiliser et s'engager pour gagner ces législatives et accélérer la chute de Macky Sall. Il finit par rappeler que Macky Sall et ses compagnons sont aujourd'hui conscients que l'avenir du Sénégal est entre les mains de l'inter-coalition Wallu-yewwi. Il en a profité pour saluer la grandeur et l'honnêteté des militants de Benno qui ont rejoint les rangs de Wallu Sénégal ces derniers jours.



C'est ainsi que Mamadou Lamine Diallo, le Coordonnateur de Wallu Sénégal, prenant la parole, a fustigé la gestion gabégique du gouvernement de Macky Sall et a dénoncé le trafic du bois qui fait disparaître à grande échelle la forêt casamançaise en complicité des gouvernants. Selon ses propos, l'assemblée nationale est la seule institution capable de stopper ce trafic. Et, il a fini par appeler les populations à l'union et à l'engagement pour que wallu Sénégal remporte les élections à Bounkiling le 31 juillet afin que leurs préoccupations soient prises en charge.



Ensuite, Mamadou Lamine Thiam, le directeur de campagne a fait une déclaration pour saluer la forte mobilisation et rendre hommage à feu Mamadou Lamine Dramé pour l'ensemble de son œuvre. Il a donc invité les militants et sympathisants à copier le modèle de militantisme de ce dernier. Pour lui, c'est à la jeunesse de prendre en main la question de la paix, celles de la préservation des ressources forestières et du désenclavement.

Et, compte tenu des enjeux de ces législatives, cette jeunesse doit porter le combat du changement en votant et faisant voter la liste de Wallu Sénégal dirigée par le Président Abdoulaye Wade.



Pour clore les allocutions, l'honorable Woré sarr a salué les populations au nom du Président Abdoulaye Wade et du Candidat Karim Meissa Wade. Elle a fait un bon procès à Lamine Faty pour son engagement, sa loyauté et sa fidélité. Elle a aussi décrié la cherté de la vie due à la flambée des prix et le manque d'emplois des jeunes. Ce qui doit motiver les populations à voter pour l’inter-coalition Wallu-yewwi afin que les causes des populations soient bien défendues, martelant aussi que c'est une occasion pour mettre fin à la volonté de Macky Sall de briguer un troisième mandat.



