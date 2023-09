Séisme au Maroc : ADHA appelle l’Etat à une réaction d’urgence pour assister des expatriés sénégalais pris aux pièges Réagissant suite au séismequi a touché le Maroc, l’ONG Action pour les Droits Humains et l'amitié (ADHA) a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, tout en. appelant l’état sénégalais à une réaction d’urgence pour assister des expatriés sénégalais pris aux pièges

« Nous avons assisté dans la douleur, au puissant séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc dans la nuit 08 au 09 septembre 2023, celui-ci étant le plus violent que le Royaume Chérifien ait connu. Son épicentre se situe dans la province d'Al Haouz au Sud-Est de Marrakech.



Face à ce désastre écologique, ayant fait état de plus de 1000 morts et des milliers de blessés, Action pour les Droits Humains et L'amitié (ADHA) présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés » dit le communiqué.



Mais dans ce même sillage, M. Diouf Prosper, Chargé de la Communication - Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), Membre Coordination Antenne ADHA Maroc lance un appel ) l’état du Sénégal : « nous invitons l'État sénégalais; les autorités consulaires à réagir d'urgence pour apporter une assistance efficiente aux expatriés sénégalais pris aux pièges, d'aucuns présentement sans abris et sans nourriture ».



A cet effet, ADHA déplore vivement le manque de communication de la part de nos dirigeants.



Action pour les Droits Humains et l’Amitié invite le gouvernement sénégalais à dépêcher une équipe sur place qui pourra s'enquérir d'avantage de la situation et créer un comité de crise permettant de fournir toutes les informations requises aux familles déjà inquiétées et d'étaler toutes les actions entreprises pour venir au secours de tous nos compatriotes sur le territoire du Royaume Chérifien.



