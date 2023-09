Seisme au Maroc: Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, Président du Mouvement FUTURSEN manifeste sa solidarité et sa compassion

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 18:43 | | 0 commentaire(s)|

C'est avec consternation et une vive émotion que j'ai appris la tragédie qui vient de subvenir au Maroc.



Ce puissant séisme qui vient d'ebranler le peuple marocain suscite notre solidarité et notre compassion.



En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos sincères condoléances à Son Altesse le Roi du Maroc et aux familles des disparus.



Khalifa Abdoul Aziz Mbaye,

Président du Mouvement FUTURSEN



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook