Séisme au Qatar : l'argentine de Lionel Messi renversé par l'Arabie Saoudite L'Argentine, considérée comme l'un des grands favoris, a été surprise par l'Arabie saoudite (1-2), lors de son premier match du Mondial 2022. Invaincue depuis 36 matches, l'Albiceleste, qui avait ouvert le score grâce à Lionel Messi et a vu trois buts refusés pour hors-jeu, a chuté face aux hommes d'Hervé Renard qui s'offrent une victoire aussi sensationnelle qu'historique.



Mardi 22 Novembre 2022

L’Arabie Saoudite a créé la première énorme sensation de ce Mondial. L’équipe d'Hervé Renard a mis fin à la série de 36 matches sans défaite de l’Argentine, en renversant Lionel Messi et ses coéquipiers au terme d’une rencontre folle (1-2). Alors que le septuple Ballon d’Or avait ouvert le score sur un penalty généreux en première période, Saleh Al Shehri et Salem Al Dawsari - d’un but splendide -, ont permis aux Saoudiens d’écrire une des plus belles pages de leur histoire et de prendre la tête du groupe C.



Ousmane Wade