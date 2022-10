Semaine de la Mobilité Durable et du Climat: Mansour Faye annonce l'augmentation du nombre de TER Rédigé par leral.net le Mardi 4 Octobre 2022 à 18:02 | | 0 commentaire(s)| Le Premier Ministre Amadou Ba a présidé ce matin, la cérémonie d’ouverture de la Semaine de la Mobilité Durable et du Climat 2022 organisée par le conseil exécutif des Transports urbains durables ( CETUD) , la Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transports urbains et périurbains (CODATU) et l’Association Climate Chance (ACC). Beaucoup de personnalités au nombre de 50 ont participé à cette rencontre des acteurs africains de la mobilité durable et du climat en amont de la cop 27. A l’occasion de cette rencontre, le ministre Mansour Faye a annoncé l'achèvement des travaux en fin 2022 et l'augmentation du nombre de trains express régionaux.



