Semaine nationale Femme Sida: CNLS et le Ministère de la femme comptent donner une égalité et une meilleure prise en charge du Vih Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2023 à 18:27 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère de la femme, en collaboration avec le CNLS, a lancé ce mercredi, la semaine nationale Femme Sida sur l’étendue du territoire national. Cette activité, placée sous le thème, « Égaliser pour une meilleure prise en charge des préoccupations des enfants et des adolescents face à l’infection du VIH » se déroulera du 25 au 31 janvier. D’après Docteur Sophiétou Thiam, Secrétaire général du CNLS, l’initiative consiste à renforcer la communication et faire le point sur la lutte contre le VIH au Sénégal.





