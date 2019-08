Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sen Tv: Amina Gueye démissionne et rend hommage à Bougane Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 12:33 | | 0 commentaire(s)| La présentatrice de l’émission «L’essentiel», Amina Gueye vient d’annoncer sa démission de la Sen Tv. C’est sur son compte Facebook que la journaliste a donné l’information sans oublier de rendre hommage à Bougane Guèye Dany.

La démission



«J’ai démissionné de Sen Tv, mais je tiens à rendre un vibrant hommage à Bougane » sont les premiers mots de la journaliste. Ainsi, pour elle Bougane est «Mon PDG un jour, mon PDG pour toujours». Avant d’enchaîner «Merci Bougane, merci d’avoir cru en moi».



Le dénicheur de talent



«Moi je te surnomme le dénicheur de talent. Quand je débarquais chez toi, j’avais pas encore mon diplôme, l’expérience n’en parlons pas, mais mes preuves à LCS t’ont suffit pour faire appel à moi» ajoute Amina Gueye.







La confiance



Pour elle « La confiance que tu as toujours placé en ma personne m’a permis de gravir les échelons. » Avant d’avouer : «Je pars mais avec le coeur lourd. Sen Tv m’a vu grandir et mûrir. Je pars me perfectionner, finir mes études et revenir plus forte afin de pouvoir servir mon pays comme j’en ai toujours rêvé. Je vous confie mon bébé «l’essentiel», n’oubliez pas d’en prendre soin».



Pleins succès à Bougane



A son patron pour toujours, Amina déclare «Je te souhaite pleins succès dans les multiples projets que tu es entrain d’échafauder pour le Sénégal. Peut-être que demain je reviendrai à Sen Tv plus outillée, Dieu seul sait»



A ses collègues



Et a ses collègues, elle ajoute «Merci à mes collègues et aux nombreuses personnes qui m’ont tant soutenu et admiré. Ne décrochez surtout pas rester sur Sen Tv l’équipe prépare du lourd»





SENEGO



