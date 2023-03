Sénégal-Badea : Un montant de 410 milliards de FCfa investi dans le pays depuis 1975

Selon une publication du ministère de l’Economie, la Badea a célébré son 48e anniversaire et a été saluée pour son engagement en faveur du développement économique et social de l’Afrique, en tant que partenaire de premier plan des États africains. «Le Sénégal a été l’un des pays qui ont bénéficié le plus des financements de la Badea, avec 683 millions de dollars US (410 milliards de FCfa) accordés depuis 1975. Ces financements ont permis la réalisation de nombreux projets, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’assainissement, de la santé, du développement du secteur privé et du commerce », informe le ministère de l’Economie.



Il ajoute que la Badea a également contribué à l’allègement de la dette du Sénégal et a organisé plusieurs sessions de formation pour des stagiaires sénégalais. La même source rappelle que la Badea a récemment reçu la note «AA » de deux agences de notation mondiales, ce qui la positionne parmi les institutions les mieux notées au niveau mondial.



Cette performance a été saluée par les autorités sénégalaises qui expriment leur confiance en la multiplication des interventions de la Badea en Afrique de manière générale et au Sénégal en particulier, au cours des prochaines années. Le Conseil d’administration de la Badea a été remercié pour sa décision de délocaliser ses conseils d’administration dans les pays bénéficiaires de son aide, comme en atteste cette réunion organisée à Dakar. Ce choix est apprécié par les autorités sénégalaises qui y voient une marque de sympathie et de considération pour leur pays et pour l’Afrique en général.



Adou Faye

