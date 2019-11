Sénégal-Congo : quand la fédération sénégalaise de Foot confond Congo Brazzaville et RD Congo En direction de la rencontre de demain mercredi, au stade Lat-Dior de Thiès, entre le Sénégal et la République du Congo ou Congo Brazzaville, comptant pour les éliminatoires de la Can 2021, la fédération sénégalaise de football a fait émettre des billets avec le drapeau de la République démocratique du Congo (RDC). Une méprise que la fédé doit rectifier au plus vite et qui ne manquera certainement pas d’avoir un coût financier.

