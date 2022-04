Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sénégal-Egypte/ 600 millions de recettes collectées: Avec son choix à Diotali, Me Augustin Senghor promeut l’entreprise locale Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 02:35 | | 0 commentaire(s)| Les recettes du match Sénégal / Égypte connues. Le match, barrage retour du Mondial Qatar 2022, qui a consacré la qualification des Lions du Sénégal à la prochaine Coupe du monde, a « battu le record des événements sportifs » au Sénégal, avec un chiffre d’affaires de plus de 600 millions FCfa réalisé, à travers la plateforme Diotali. Son Directeur général, Bamba BA, l’a révélé à Emedia.sn, soulignant que « jamais un événement sportif n’a collecté autant de recettes, avec des dépenses d’exploitation qui n’ont pas atteint 25 millions FCfa. »

Le mérite des recettes financières, récoltées lors du match retour Sénégal/ Egypte pour les barrages de la Coupe du monde Qatar 2022, revient à Me Augustin Senghor. Le président de la fédération sénégalaise de football a le flaire des affaires. Très ingénieux et méthodique dans sa démarche et gestion, il a misé sur la promotion des entreprises locales. Une première fois dans l’histoire du Sénégal qu’un gestion des affaires du football a fait confiance à une entreprise locale dans la gestion de la billetterie.



Ainsi, son option profitable à l’économie nationale reste une innovation de taille. Et, Diotali pour accomplir sa mission avec efficacité a misé à son tour sur une « solution digitale ». Pour cette prestation, découvre-t-on, il y a 60% de billets vendus en ligne, et les autres 40%, en physique, à travers des points Diotali. « C’était pour permettre aux personnes qui avaient des soucis à se connecter, de pouvoir acheter des billets physiques. Mais aussi cela a permis à ceux qui habitent Thiès, Saint-Louis, d’acheter directement leur billet, dans les points Diotali dédiés, avant de venir à Dakar. C’est une première. »



Poursuivant, Directeur général de Diotali, Bamba Ba a salué « le courage » du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, en optant pour un « système de billetterie à la hauteur du stade Me Abdoulaye Wade » et en « collaborant avec une entreprise nationale après le choix d’un sélectionneur local. »



La veille du match joué le 29 mars dernier, dans une ambiance électrique, de nombreux supporters étaient en colère, faute de pouvoir se procurer le ticket dans les points dédiés. « S’il y a quelque chose à parfaire, la prochaine fois, nous allons partir d’une solution digitale », a promis BA.



Battue au Caire, 0-1, le 25 mars, la bande à Sadio Mané a pu compter sur le soutien de leurs supporters pour renverser la tendance.



D’après les indiscrétion, les recettes collectées lors de ce match permet d’avoir des fonds nécessaires pour l’entretien du Stade pour une durée d’une année. Une réussite que le Sénégal et le monde sportif, ainsi que les supporters louent de manière foncière. Et, ils décernent un satisfécit total à Augustin Senghor qui prône une gestion inclusive du football avec son fameux slogan, « Manko Andi Ndamli ». Me Senghor fait montre d’une confiance énorme à l’entreprise locale. Cette belle option, portant un choix sur Diotali, une entreprise locale doit servir d’exemple aux autres décideurs.







Accueil Envoyer à un ami Partager