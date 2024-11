Sénégal - Élections législatives :Pastef largement en tête, selon les résultats partiels et provisoires Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 01:35 | | 0 commentaire(s)|

​La liste de Pastef, dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko, a obtenu une large majorité de sièges à l’Assemblée nationale, selon les résultats partiels et provisoires publiés par les bureaux de vote au Sénégal et à l’étranger.



Dans la plupart des résultats aux élections législatives anticipées de ce dimanche, le parti du chef du gouvernement est souvent suivi des coalitions Sàmm Sa Kàddu et Takku Wallu Sénégal, respectivement dirigées par le maire de Dakar, Barthélémy Dias, et l’ex-président de la République, Macky Sall. La liste Jàmm Ak Njariñ de l’ancien Premier ministre Amadou Ba joue aussi les seconds rôles aux côtés de celles de MM. Dias et Sall.



Des leaders de l’opposition ont reconnu la victoire de Pastef et ont félicité son leader et ses candidats. ‘’Je félicite chaleureusement Pastef pour cette victoire qui reflète la volonté du peuple. Ce moment, au-delà des clivages, est une victoire pour notre démocratie, pour le Sénégal’’, a écrit Amadou Ba sur sa page Facebook. ‘’Au-delà des compétitions électorales, c’est le Sénégal qui doit toujours gagner.



C’est le Sénégal qui a encore gagné’’, a ajouté l’ancien Premier ministre. Barthélémy Dias a aussi reconnu la victoire du parti d’Ousmane Sonko. ‘’En ma qualité de tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu, je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, Pastef, pour sa victoire’’, a réagi M. Dias sur sa page Facebook. ‘’J’exhorte le camp présidentiel à désormais se pencher sur la satisfaction des besoins des Sénégalais’’, a écrit l’opposant Bougane Guèye Dany, l’un des colistiers du maire de Dakar. ‘’Les Sénégalais ont voté et confirmé leur choix du 24 mars dernier [l’élection de Bassirou Diomaye Faye, l’un des leaders de Pastef]. Je remercie mes camarades de Sàmm Sa Kàddu pour l’engagement et la détermination manifestés durant la campagne.



Nous en tirons toutes les conséquences et réitérons notre ancrage dans l’opposition’’, a-t-il ajouté. Quelque 7.300.000 Sénégalais étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire 165 députés, dont 15 chargés de représenter les citoyens du pays vivant à l’étranger.



Quarante et une listes de partis ou coalitions de partis ont pris part à ce scrutin législatif anticipé. Cent douze sièges sont pourvus au scrutin de liste majoritaire. La liste arrivée en tête dans chacun des 46 départements du pays obtient l’ensemble des sièges en jeu, soit un total de 112 sièges répartis suivant la démographie et le poids économique de chaque circonscription électorale. Cinquante-trois sièges sont pourvus au scrutin proportionnel. Avec APS

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Senegal-Elections-legisl...

Accueil Envoyer à un ami Partager