Sénégal : Le Trésor Public obtient 30,265 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023

La DGTCP recherchait un montant de 30 milliards de FCFA. Au finish, il s’est vu proposer des soumissions globales de 40,265 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 134,22%.



Le montant des soumissions retenues est de 30,265 milliards de FCFA et celui rejeté à 10milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d’absorption de 75,16%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,51% pour les obligations de 2 ans, 7,76% pour celles de 3 ans et 7,49% également pour celles de 5 ans.



Le Trésor Public a prévu de rembourser le capital des obligations émises le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 novembre 2025 pour celles de 2 ans, au 11 septembre 2026 pour celles de 3 ans et au 11 septembre 2028 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux de 6,00% pour les obligations de 2 et 3 ans et 6,15% pour celles de 5 ans et ce, dès la fin de la première année.

Oumar Nourou







