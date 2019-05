Sénégal: Les recettes fiscales prennent l’ascenseur au mois de février 2019 Les recettes fiscales du mois de février ont progressé de 53,1%, par rapport au mois précédent, indique la dernière publication de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) « Repères Statistiques Février 2019 ».



Selon les données recueillies par l’Ansd auprès de la Direction de la prévision et des études économiques, cette hausse fait suite à une augmentation simultanée des impôts directs (+156,7%) et indirects (+16,5%), comparativement au mois de janvier 2019. De même, elles se sont globalement accrues de 11,3% en février 2019, par rapport à la même période de l’année 2018.



Au mois de février 2019, au titre des impôts directs, les ressources collectées se chiffrent à 92,4 milliards de FCFA contre 36 milliards de FCFA au mois de janvier 2019.



Les impôts directs se décomposent en impôts pour les sociétés pour un total de 51,7 milliards, en impôts sur le revenu 35 milliards, en IRVM / IRCM 4,7 milliards, en taxe sur la plus-value immobilière 0,3 milliard et en CFCE 0,7 milliard de FCFA.



Au titre des impôts indirects (hors FSIPP), les ressources collectées au mois de février 2019 sont de 102,4 milliards de FCFA contre 87,9 milliards de FCFA, soit une hausse de 16,5 par rapport au mois de janvier.



Au total, les recettes fiscales se chiffrent à 201,9 milliards de FCFA au mois de février 2019 contre 131,9 milliards de FCFA le mois précédent. Au total les mois de janvier et février 2019 ont rapportés au trésor public 333,9 milliards de FCFA, en hausse de 14,7 comparées à la même période en 2018.



Quant aux recettes non fiscales, elles sont estimées à 1,3 milliard de FCFA en février 2019 contre 1,4 milliard de FCFA le mois précédent.



En somme, les recettes collectées se chiffrent au mois de février 2019 à 203,3 milliards de FCFA contre 133,3 milliards au mois de janvier 2019. Sur une base annuelle, il est noté une progression de 11,4%.













