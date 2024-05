Sénégal : Les transferts des migrants évalués à 1700,8 milliards de FCfa en 2022

La Bceao renseigne que l'excédent du compte de revenu secondaire est ressorti à 1.642,0 milliards contre 1.571,4 milliards en 2021, du fait de la consolidation des envois de fonds des migrants (+132,6 milliards), dans un contexte de ralentissement du coût de la vie dans les principaux pays émetteurs. Les transferts courants au profit de l’Etat (aides budgétaires) se sont redressés au cours de la période sous-revue (23,4 milliards contre 17,1 milliards), après la baisse enregistrée en 2021 qui a suivi la progression exceptionnelle intervenue en 2020.



«L'analyse par motifs économiques des transferts des migrants fait ressortir la prépondérance des dépenses courantes orientées vers la consommation (91,3% des flux entrants). Les transferts reçus sont évalués à 1.700,8 milliards contre 1.622,9 milliards, soit une progression de 4,8% contre 15,2% en 2021 », révèle la Bceao.



En référence à l'origine, précise la Bceao, le continent européen demeure la première zone d'émission des envois de fonds des migrants avec une part prépondérante de la France, de l'Italie et de l'Espagne, qui concentrent plus de 60% du total des transferts émis. Dans la sous-région ouest africaine, la Côte d’Ivoire pourvoit près de 28% des montants reçus (9,8 milliards). La progression observée est en relation avec la consolidation de l’activité économique mondiale à la suite de la reprise observée en 2021.



Selon la Bceao, le compte de capital enregistre les transferts en capital ainsi que les acquisitions et cessions d'actifs non financiers, non produits. «Le solde du compte de capital est ressorti à 123,1 milliards contre 122,3 milliards en 2021, en légère amélioration de 0,8 milliard, en lien avec l’accroissement des transferts en capital au profit des administrations publiques. Les principaux bailleurs de fonds sont les Etats-Unis (45,0 milliards), la France (32,3 milliards), l'Allemagne (28,7 milliards) et la Banque mondiale (9,5 milliards) », détaille la Bceao.



Au total, le solde des transactions courantes et en capital cumulé (besoin de financement) est passé de 1.722,8 milliards en 2021 à 3.334,0 milliards.



Adou Faye





Source : Dans un rapport sur la balance des paiements et position extérieure globale du Sénégal en 2022, la Bceao analyse le transfert de fonds des migrants.

