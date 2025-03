Sénégal : Un scandale d'or estimé à 1500 milliards FCFA Le Sénégal aurait perdu près de 1500 milliards de francs CFA en or, exportés frauduleusement entre 2013 et 2022, sans aucun contrôle de l’État ni contrepartie. C’est ce qu’a affirmé Me Ngagne Demba Touré, Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (Somisen S.A.), lors de son passage dans l’émission Quartier Général sur TFM.

Le Sénégal aurait perdu environ 1500 milliards de francs CFA en or, exporté illégalement entre 2013 et 2022 sans aucun contrôle de l’État. C’est ce qu’a révélé Me Ngagne Demba Touré, Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (Somisen S.A.), lors de son passage dans l’émission *Quartier Général* sur TFM.



Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, cette situation alarmante est due à l’absence de réglementation efficace encadrant l’exploitation artisanale de l’or. Ce manque de contrôle a favorisé une contrebande massive, avec une valeur estimée à 2,7 milliards de dollars. « Si l’État instaure des mécanismes de surveillance, ces ressources ne quitteront plus le pays illégalement et pourront être stockées dans un comptoir national d’or », a-t-il affirmé.



Un comptoir national d’or pour valoriser le secteur minier



Me Ngagne Demba Touré plaide pour la création d’un comptoir national d’or afin de structurer la filière aurifère et maximiser les bénéfices pour l’économie nationale. Ce dispositif permettrait aux artisans locaux d’accéder plus facilement à la matière première, réduisant ainsi leur dépendance aux importations.



Il insiste également sur l’importance d’installer des infrastructures de raffinage au Sénégal afin que l’or extrait soit transformé localement plutôt que d’être directement exporté. « L’affinage doit être réalisé ici, au profit de nos artisans. Il faut aussi comprendre que le métier de bijoutier est distinct de celui de forgeron ; ces activités nécessitent des moyens et des compétences spécifiques », a-t-il précisé.



Face à ces pertes colossales, l’État prévoit de renforcer les mécanismes de régulation pour stopper la fuite de cette ressource stratégique, garantissant ainsi une meilleure exploitation au profit du pays, selon le Directeur général de la Somisen.





( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook