Sénégal: Une centrale de 120 Megawatts inaugurée en Malicounda

Cette centrale située à près de 85 Km de Dakar, est le fruit d’un partenariat public privé entre Malicounda Power, Africa 50 et Senelec. Avec un financement de 153, 817 Millions d’euros soit près de 101 Milliards de francs CFA, la centrale, déjà fonctionnelle, dispose d’une capacité de 120 Mégawatts et participe à la couverture de plus de 701 000 foyers domestiques.



Etant la seconde inaugurée dans la localité après la centrale solaire, elle offre de belles opportunités à la mairie qui a reçu de Malicounda Power plus de 309 Millions de francs CFA entre 2022 et 2023 et qui serviront au désenclavement de certains villages difficiles d’accès, souligne le maire Maguette Séne dans son allocution d’ouverture. Il est appuyé par le Président du conseil départemental de Mbour, M. Saliou SAMB qui salue les réalisations faites dans le département avec un impact positif sur le tissu social et économique.



La centrale dotée d’une technologie de pointe comme l’a mentionné le Directeur de Malicounda Power, M. Sami SOUDAYA, va sensiblement contribuer à améliorer la fourniture de l'électricité. A cet effet, il invite tous les acteurs à relever ce défi d’une exploitation optimale avant de terminer par remercier les autorités sénégalaises de leur engagement pour la réussite de ce projet.



Le représentant de la BAD, M. Mouhamed Cherif BAD, intervenant au nom des partenaires financiers du projet, salue la résilience exemplaire des promoteurs Melec PowerGen et Africa 50 et des bailleurs de fonds réunis autour de la Banque Africaine de Développement (BAD) à savoir la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), l’OPEC (Fund for International Development) et la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) pour leur soutien indéfectible ainsi que les partenaires financiers au niveau local. Il adresse ses remerciements à Senelec, pour sa réelle volonté d’accompagner ce projet au travers de sa participation au capital.



Il rappelle que le dispositif mis en service contribuera également à la transition vers une croissance propre qui permettra le passage du fioul lourd au gaz, comme l’ambitionne le gouvernement de Sénégal de convertir au gaz l’ensemble des centrales thermiques. Il profite de ce moment solennel pour remercier l’ensemble des parties prenantes pour leur parfaite implication dans le projet et le gouvernement du Sénégal qui a facilité la création d’un environnement propice pour les investissements du secteur privé et pour les producteurs indépendants d’énergie dans le sous-secteur de l’électricité.



Avant le discours de clôture du Président de la République, une animation culturelle a été au rendez-vous avec les femmes de Joal et quelques artistes.



Il entame son allocution avec des remerciements à l’endroit des populations de Malicounda pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation remarquable avant de magnifier l’esprit républicain dont elles ont fait montre en acceptant d’abriter des infrastructures énergétiques vitales.



Il a également salué l’engagement renouvelé des autorités de Malicounda, notamment le Maire, les chefs religieux et coutumiers, et surtout la jeunesse dynamique et responsable du département.



Le Président de la république, a tenu à rappeler qu’en 2012, la puissance totale installée était d’environ 500 MW dont 8% provenait de l’hydroélectricité et aujourd’hui la puissance totale installée a triplé pour atteindre plus de 1600 MW avec un mix varié et équilibré et des perspectives encore plus prometteuses.



Il estime que ces performances sont le fruit d’une politique hardie d’investissement, fondée sur le partenariat public privé qui ont permis de résorber le gap de puissance, mettant ainsi fin aux coupures intempestives d’électricité d’alors.



Il soutient ainsi que l’indépendance énergétique axée sur trois piliers que sont le mix-énergétique, le Plan de relance intégré de l’électricité et l’accès universel s’oriente vers une logique d’équité territoriale et de développement durable.



Il considère que la Région de Thiès, au-delà de sa vocation de carrefour ferroviaire et autoroutier, est devenue l’un des hubs électriques majeurs de notre pays avant de revenir sur quelques investissements, réalisations et perspectives.



Il conclut en félicitant vivement le Ministre du Pétrole et des Energies, Madame Aissatou Sophie GLADIMA, le Directeur général de la SENELEC Monsieur Papa Mademba BITEYE, ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs tout en remerciant tous les partenaires techniques et financiers de ce projet.



