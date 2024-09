Sénégal : Une nouvelle route migratoire en gestation, alerte Gass El Salvador Allé Thiam, plus connu sous le nom de Gass El Salvador, reporter indépendant, blogueur et acteur culturel sénégalais, tire la sonnette d’alarme. Selon lui, des réseaux de passeurs venus notamment du Bangladesh, de la Syrie et de l’Afghanistan seraient en train de cibler le Sénégal comme nouveau point de départ pour la migration irrégulière vers l’Europe. Ces réseaux auraient recruté des Sénégalais pour faciliter le passage de migrants, en leur offrant des rémunérations atteignant 300 euros par personne.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2024 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Les migrants, provenant de diverses nationalités, se cacheraient actuellement dans des zones reculées du pays, notamment les îles du Saloum, la Casamance et la région de Kolda. Cette situation présente des défis de taille pour le Sénégal, qui pourrait se retrouver au cœur d’un nouveau flux migratoire incontrôlé, similaire à ceux observés au Maroc, en Libye ou encore en Tunisie.



Face à cette menace, Gass El Salvador appelle les autorités sénégalaises à réagir avec fermeté. Il souligne l’urgence de renforcer les contrôles, notamment au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne, afin de prévenir les départs irréguliers.



Pour le blogueur, cette montée en puissance du trafic de migrants clandestins représente non seulement un risque pour la sécurité nationale, mais elle pourrait également ternir l’image du Sénégal à l’international.



« Il est impératif que le ministère de l’Intérieur prenne des mesures immédiates pour enrayer ce trafic et protéger les intérêts du Sénégal », a-t-il déclaré dans son appel à l’action. Le pays, connu pour sa stabilité et son rôle stratégique en Afrique de l’Ouest, ne doit pas devenir une nouvelle plaque tournante pour la migration clandestine, avertit-il.



Le message de Gass El Salvador s’inscrit dans un contexte où la question migratoire devient de plus en plus pressante en Afrique de l’Ouest, alors que des milliers de personnes cherchent à fuir l’instabilité politique et économique de leurs pays d’origine pour rejoindre l’Europe.



