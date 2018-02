Sénégal et Mauritanie : Les pêcheurs sénégalais se prononcent sur la pêche dans cette zone territoriale Les pêcheurs sénégalais rencontrés à Soumbédioune se sont prononcés au micro de Leral.net sur la gestion des eaux territoriales communes entre le Sénégal et la Mauritanie suite au meurtre de Fallou Sall de Guet-Ndar il y a plus de deux semaines.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Février 2018 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook