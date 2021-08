Sénégal: inondations à Dakar et dans plusieurs autres localités Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 00:40 | | 0 commentaire(s)|

Au Sénégal, les pluies des derniers jours ont déjà causé des dégâts dans plusieurs quartiers de Dakar ainsi que dans plusieurs localités du pays. Ces inondations se répètent chaque année au moment de l'hivernage, au plus grand désespoir des populations. RFI s’est rendue dans quartier de Rufisque, particulièrement touché. Des flaques et des mares d'eau encombrent les rues ensablées de Rufisque où les voitures et charrettes ont du mal à passer.



L’eau monte jusqu’aux chevilles dans la cour centrale de la maison de Pape Maguette Diop dans une chambre, les meubles ont été surélevés avec des parpaings pour ne pas abîmer le bois. Le lit, les pieds dans l'eau... difficile de dormir, sans compter l'impossibilité d'utiliser les sanitaires. Omar Diop, habitant du quartier, depuis 2004, demande de l'aide en urgence :



« On n'a pas de canalisations, on est rempli d'eau. Chaque année, c'est comme ça ! La solution, c'est de trouver une pompe pour faire sortir l'eau de nos maisons. Ça coute 5 000 Francs CFA pour faire le pompage. Si j'avais les moyens, j'aurais acheté une ou deux pompes, mais je ne parviens même pas à trouver quelqu'un pour nous aider. » (RFI)





Source : Source : https://www.impact.sn/Senegal-inondations-a-Dakar-...

