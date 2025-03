Sénégal : les prix des matériaux de construction augmentent de 0,2% des prix en janvier 2025

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution est consécutive à la hausse des prix des matériaux de base (+0,3%), ainsi que des matériaux de menuiserie (+0,2%). Toutefois, en variation annuelle, explique l’Ansd, les prix se replient de 0,6%. Le renchérissement des matériaux de base (+0,3%) en rythme mensuel, résulte principalement de celui du sable (+1,2%), du fer à béton (+0,5%) et des graviers (+0,3%). Cependant, les prix du ciment ordinaire sont restés stables sur la période sous revue.



Par rapport à la même période en 2024, les prix baissent de 0,6%. Les prix des matériaux de menuiserie augmentent de 0,2% au cours du mois sous revue, en raison de l’accroissement de ceux des produits de menuiserie bois (+0,3%) et métallique (+0,3%). Toutefois, les prix des produits de menuiserie aluminium demeurent stables sur un mois. En variation annuelle, les prix chutent de 1,2%. Les prix de la peinture se bonifient de 0,2% en rythme mensuel, sous l’effet de la hausse de ceux des peintures à eau (+0,4%).



En revanche, les prix de la peinture à huile se replient de 0,2% sur la même période. En glissement annuel, les prix baissent de 2,1%. Les prix des matériaux de plomberie et sanitaire se relèvent de 0,2% au cours du mois sous re- vue, à la suite de la majoration de ceux des tuyaux en plastique (+1,6%). Cependant, le repli des prix des matériaux sanitaires pour cuisine (-1,5%) a atténué cette évolution. En variation annuelle, les prix reculent de 1,3%. Les prix des matériaux pour étanchéité restent constants en variation mensuelle. Ils affichent également une stabilité par rapport à la même période en 2024.



Les prix des matériaux pour travaux d’électricité baissent de 0,2% en janvier 2025, comparés au mois précédent. Ce repli est attribuable à celui des prix des tubes orange (-0,3%). En revanche, en variation annuelle, les prix de ces matériaux évoluent de +4,5%.



L’Ansd précise que les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sol se contractent de 0,6% en rythme mensuel, en relation avec la diminution de ceux des carreaux sol (-0,6%) et des carreaux mur (-0,5%) et. En glissement annuel, ces prix reculent de 0,2%.

Adou FAYE