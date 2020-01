Sénégal « zéro déchets » : Kara s'engage et mobilise 3000 jeunes à Mermoz

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Modou Kara Mbacké répond favorable à l’appel lancé par le chef de l’Etat Macky Sall portant sur la lutte contre l’insalubrité et l’encombrement des rues de Dakar. Le marabout a mobilisé 3000 jeunes garçons et filles pour une vaste opération de nettoiement des quartiers de Mermoz et ses environs. A partir de ce vendredi jusqu’au samedi, les artères et maisons de ces localités recevront les coups de balai des jeunes déterminés à accompagner leur guide spirituel dans sa volonté affiché d’accompagner le président Macky Sall dans ses actions de développement et d’amélioration des conditions de vie des citoyens sénégalais.



Déjà, renseigne Igfm.sn des cellules réunissant de centaines de jeunes talibés du marabout sont à pied d’oeuvre pour réussir ces grandes journées d’investissement humain.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos