Sénégalais brûlés en Centrafrique : « ils ont été découpés en morceaux » (témoin)

Suite aux affrontements qui ont eu lieu, hier, en Centrafrique, à Bangui, entre musulmans (séléka) et chrétiens (anti-balaka), deux Sénégalais ont été tués. Il s’agit d'I. Diallo et d'un certain Guissé, des commerçants établis dans ce pays avec leurs familles depuis plusieurs années.



Sur les ondes de la RFM, un témoin des faits, Omar Ba, revient sur ce film d’horreur. « Les musulmans du quartier kilomètre5 (pk5) sont allés incendier une église chrétienne, après cela, les chrétiens ont manifesté en ville avec les cadavres des victimes. Les deux Sénégalais qui étaient en ville sont tombés dans l’embuscade au moment de leur retour. Comme ce sont des musulmans, ils les ont tués. Ils les ont même découpés en morceaux. Vraiment c’est malheureux et déplorable », nous apprend M. Ba.



Qui ajoute que les cadavres des Sénégalais ont été acheminés à l’hôpital militaire et qu’aujourd’hui, le calme est revenu à Bangui.