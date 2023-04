Sénégalais disparus en mer en Tunisie : le MAESE déploie une équipe à Sfax, leur point de départ et partage des lueurs d'espoir Le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l'Extérieur dit avoir pris connaissance de la disparition d'une vingtaine de nos compatriotes, qui tentaient de rejoindre l'Europe de manière irrégulière, à la suite du naufrage de leur embarcation aux larges de la Méditerranée, dans la nuit du 23 au 24 mars 2023

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2023 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué reçu, une équipe de l'Ambassade du Sénégal en Tunisie s'est immédiatement rendue dans la ville portuaire de Sfax, point de départ desdites embarcations, pour une mission d'identification.



Avec une lueur d’espoir , on nous annonce qu’à ce jour, aucune des dépouilles repêchées par les garde-côtes tunisiens ne correspond à nos compatriotes portés disparus.



Le Ministère a instruit l'Ambassade de rester en contact permanent avec les Autorités de ce pays et le Croissant rouge tunisien, pour suivre les opérations de repêchage et d'identification des victimes, en vue de prendre les mesures idoines.



Le MAESE continue de suivre les développements de cette situation et ne manquera pas d'en informer l'opinion à temps voulu, nous assure-t-on.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook