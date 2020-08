Sénégalais morts à Denver - La police met près de 08 millions F CFA pour qui identifiera... La mort dans un incendie de cinq (5) sénégalais d’une même famille, mercredi dernier à Denver (Etats-Unis), a suscité plusieurs commentaires. La police a mis 14.000 dollars (7.756.000 F CFA) comme récompense pour la personne qui identifiera le ou les suspects.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir confirmé la piste criminelle, la police de la localité s'associe aux populations pour identifier les auteurs de cet acte odieux.

Un montant de 14.000 $ récompensera toute personne qui aidera à identifier ou identifiera les auteurs de cet acte odieux, informe la page Facebook de Metro Denver Crime Stoppers.



Pour faciliter le travail, le lien "metrodenvercrimestoppers.com" et le numéro de téléphone (720) 913-7867 sont actifs 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour recevoir les indications pouvant aider à arrêter les criminels.



Pour rappel, le président sénégalais Macky Sall a, dans un tweet, promis de suivre cette affaire qu'il qualifie de " très grave ".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos